SE CORONAN LAS “AMAZONAS DE CANOAS” EN EL 2.º TORNEO DE SÓFTBOL FEMENIL EN OCAMPO

El alcalde Melchor Budarth y la presidenta del DIF, Martha Uresti, encabezaron la premiación del certamen “Más Cerca de Ti”, destacando el empoderamiento y talento de las mujeres ocampenses.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En una jornada marcada por la adrenalina, la convivencia familiar y el alto nivel competitivo, se llevó a cabo la gran final del 2.º Torneo de Sóftbol Libre Femenil “Más Cerca de Ti”, consolidando a este municipio como un referente regional en el impulso al deporte femenino.

El evento contó con la presencia del Presidente Municipal, Melchor Budarth Báez, y su esposa, la Sra. Martha Uresti de Budarth, presidenta del Sistema DIF Ocampo. Ambos funcionarios fueron los encargados de entregar los trofeos a las escuadras que destacaron tras una intensa temporada de juegos.

Durante su intervención, el alcalde felicitó personalmente a cada una de las jugadoras, reconociendo su entrega en el diamante y el espíritu deportivo que prevaleció durante toda la competencia. “En Ocampo seguimos impulsando el deporte y la participación femenil; ver este nivel de compromiso nos motiva a seguir creando espacios para nuestras atletas”, afirmó Budarth.

Tras una serie de encuentros cerrados que mantuvieron a la afición al filo de la butaca, las posiciones finales quedaron definidas de la siguiente manera:

Primer Lugar: Amazonas de Canoas, quienes se alzaron con el campeonato tras una exhibición de bateo y sólida defensa.

Segundo Lugar: Novatas de Chamal Viejo, escuadra que demostró un crecimiento notable a lo largo del torneo.

Tercer Lugar: Linces de Chamal Nuevo, que completaron el podio con un desempeño aguerrido.

La administración municipal reiteró su compromiso de continuar con el programa “Más Cerca de Ti”, el cual busca no solo fomentar la actividad física, sino fortalecer el tejido social y brindar visibilidad al talento de las mujeres en diversas disciplinas deportivas.

Con este torneo, Ocampo reafirma su ruta hacia la promoción de la equidad y el sano esparcimiento, dejando la puerta abierta para próximas ediciones que prometen mayor convocatoria y competitividad.