PRIORIDAD A LA NIÑEZ: ALCALDE MELCHOR BUDARTH ENTREGA SILLAS PARA COMEDOR EN KÍNDER LEONA VICARIO DE OCAMPO

El C.P. Melchor Budarth Báez cumple con el compromiso de apoyar a la educación ocampense, respondiendo a la solicitud de la directora del plantel para mejorar las condiciones de las y los alumnos.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – La educación de la niñez ocampense se mantiene como una prioridad en la agenda del Gobierno Municipal. Muestra de ello fue la reciente acción del C.P. Melchor Budarth Báez, Alcalde de Ocampo, quien realizó la entrega de un conjunto de sillas destinadas al área del comedor del Jardín de Niños Leona Vicario.

Esta acción se concretó tras atender personalmente la solicitud formal realizada por la directora del plantel, la Mtra. Etna Amira Márquez Lara, con el objetivo de dotar de mejor mobiliario y condiciones dignas el espacio donde los pequeños toman sus alimentos.

Durante la entrega, el edil refrendó su compromiso con el sector educativo del municipio, destacando la importancia de invertir en las instituciones que forman a los futuros ciudadanos. “Seguimos apoyando a nuestras escuelas y construyendo un mejor futuro para la niñez ocampense”, afirmó el C.P. Budarth Báez, asegurando que su administración continuará trabajando de la mano con directivos, maestros y padres de familia para cubrir las necesidades más apremiantes de los planteles educativos.

La directora del kínder, Mtra. Márquez Lara, agradeció la pronta respuesta del alcalde, señalando que el nuevo mobiliario será de gran utilidad y mejorará significativamente la experiencia diaria de las y los alumnos en el plantel.