OCAMPO DESLUMBRA EN LA APERTURA DE LA FERIA TAMAULIPAS 2025

El municipio del Vergel de Tamaulipas exhibe con éxito sus riquezas naturales, turísticas y gastronómicas en el escaparate estatal, de la mano del alcalde Melchor Budarth y su esposa.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El municipio de Ocampo se convirtió en uno de los protagonistas destacados durante el primer día de la Feria Tamaulipas 2025, cautivando a los visitantes con la promoción de sus singulares atractivos.

El ambiente festivo y la calidez ocampense estuvieron encabezados por el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez y su esposa, la C.P. Martha Uresti de Budarth, quienes activamente dieron la bienvenida a los asistentes al stand municipal. La pareja promotora se encargó de compartir con orgullo la diversidad de Ocampo, conocido como el “Vergel de Tamaulipas”.

Entre lo más promocionado se encontraron los atractivos turísticos y naturales que distinguen a la región, así como la rica oferta gastronómica local. El objetivo central fue mostrar a Ocampo como un destino único dentro del estado, resaltando sus paisajes, tradiciones y la calidez de su gente.

La presencia de Ocampo en este importante evento estatal subraya el compromiso de la administración municipal por impulsar el desarrollo local a través de la difusión de su patrimonio y potencial turístico.