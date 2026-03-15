ARRANCA TORNEO DE PESCA POR EL 275 ANIVERSARIO DE XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tamaulipas.– Con la participación de 32 embarcaciones provenientes de diferentes ciudades, se llevó a cabo la inauguración del Torneo de Pesca en la Presa Emilio Portes Gil, como parte de las actividades conmemorativas del 275 aniversario de la fundación de Xicoténcatl.

Durante el evento, Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, dio el banderazo oficial de arranque, destacando que este tipo de actividades fortalecen la unión, la convivencia familiar y la promoción turística del municipio.

En el torneo participan pescadores y familias provenientes de Tampico, El Mante, Xicoténcatl, Guanajuato, Ciudad Victoria, Ciudad Valles, San Luis Potosí y Veracruz, quienes se dieron cita para disfrutar de una jornada deportiva en uno de los principales atractivos naturales de la región.

El Gobierno Municipal informó que la premiación se realizará el día de mañana, donde se reconocerá el esfuerzo y participación de las y los competidores que forman parte de este evento que impulsa el turismo y la convivencia entre visitantes y habitantes.