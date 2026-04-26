MARIELA LÓPEZ SOSA INVITA AL 2DO TORNEO DE PESCA INFANTIL Y A LA GRAN INAUGURACIÓN DEL PARQUE CHIFOSCAS

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 1 de mayo en el Canal de Chifoscas, donde las familias podrán disfrutar de rifas, sorpresas y la apertura de un nuevo espacio recreativo.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

XICOTÉNCATL, TAMAULIPAS – La Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, a través del R. Ayuntamiento 2024-2027, extiende una cordial invitación a toda la ciudadanía para participar en el 2do Torneo de Pesca Infantil.

Este evento, que promete ser una jornada inolvidable para los más pequeños del hogar, servirá como marco de honor para la inauguración oficial del Parque Chifoscas, una obra emblemática que se suma a la infraestructura recreativa del municipio bajo el lema “Un Gobierno que nos une”.

La cita está programada para el viernes 1 de mayo, iniciando puntualmente a las 8:00 AM. El escenario de la competencia y el convivio familiar será el emblemático Canal de Chifoscas, donde se espera la presencia de cientos de niños y sus familias.

Además de la competencia de pesca, los asistentes podrán disfrutar de una jornada llena de alegría que incluirá: una gran rifa de premios pensados especialmente para los participantes, dinámicas y entretenimiento durante toda la mañana, inauguración oficial con el corte de listón del Parque Chifoscas, un espacio diseñado para la convivencia y el deporte.

La prioridad de la alcaldesa es que los niños de Xicoténcatl tengan espacios dignos donde crecer y divertirse. Por ello se realiza este torneo el cual es una oportunidad para unir a las familias en un entorno natural y seguro.

Con este tipo de acciones, el gobierno de Mariela López Sosa reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la infancia y la promoción de actividades que fomentan el amor por la naturaleza y la convivencia comunitaria.