FRANK DE LEÓN CELEBRA A LA NIÑEZ DE GÓMEZ FARÍAS, CON REGALOS Y SORPRESAS.

En el marco de los festejos por el Día del Niño, el alcalde de Gómez Farías recorre el municipio celebrando a los niños del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tam. – Con el objetivo de fomentar la sana convivencia y llevar sonrisas a cada rincón del municipio, el alcalde Frank de León encabezó una jornada festiva en la comunidad de San Pedro, donde decenas de niños y niñas disfrutaron de una celebración especial.

Como parte de una gira de festejos que recorre diversos sectores de Gómez Farías, el edil arribó acompañado del ya tradicional “trenecito”, el cual se ha convertido en el atractivo principal para los más pequeños. Durante el evento, se llevó a cabo la entrega de regalos y sorpresas, asegurando que los niños recibieran un presente.

“Ver a nuestros niños siempre felices y contentos es nuestra mayor satisfacción. Continuamos recorriendo todo el municipio porque cada comunidad es importante para nosotros”, expresó el mandatario municipal durante el encuentro.

El cuerpo de la administración local informó que estas actividades seguirán replicándose en otros puntos de la geografía municipal, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar y la recreación de la infancia en la región.

La jornada en San Pedro concluyó en un ambiente de fiesta, donde las familias agradecieron el acercamiento de las autoridades y el detalle de llevar la celebración directamente hasta sus comunidades.