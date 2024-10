SE REUNE LA LIC. MARIELA LOPEZ SOSA CON EL JEFE DE SECTOR, SUPERVISORES, DIRECTORES Y COORDINADORES DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

“EN USTED, LIC. MARIELA LOPEZ SOSA, TENDREMOS UN VERDADERO ALIADO DE LA EDUCACION” AFIRMO LA PROF. DORA ALICIA GARZA VARGAS, JEFES DEL SECTOR No. 15, DEL NIVEL PRIMARIA.

Cd. Xicoténcatl, Tamaulipas. -Al presidir la primera reunión con los supervisores, directores y coordinadores de los distintos planteles educativos del municipio, la C. Mariela López Sosa, reitero que su Gobierno Municipal, siempre unirá criterios y esfuerzos en bien de la educación y del magisterio.

En la primera reunión sostenida en las instalaciones de la Biblioteca Municipal, y acompañada de la directora de Educación en el Municipio, la C. María Dorabelia Reyes Enríquez, para coordinar acciones entre magisterio y Gobierno Municipal, ahí se dejó escuchar el sentir de los ahí presentes y fue la Maestra Dora Alicia Garza Vargas, Jefa del Sector No. 15, de Nivel Primarias, quien reitero en su intervención “En usted, Lic. Mariela López Sosa, tendremos un verdadero aliado de la educación, y eso ya es una gran garantía para nosotros los maestros, Porque en este primer encuentro, vemos que usted, tiene el conocimiento de la situación que tiene el magisterio, en estos momentos, y el respaldo que hoy nos ofrece, nos impulsa a trabajar por mejorar las instalaciones y las estrategias educativas que vayamos aplicar en nuestros planteles educativos”.

Y precisó “Hoy al escucharla, haga de cuenta que estamos escuchando a una compañera verdadera maestra que vive y siente, en las aulas, la situación que se vive con los alumnos y con los padres de familia”.

En dicha reunión la alcaldesa Mariela López Sosa, en su intervención, precisó que el Gobierno Municipal de Xicoténcatl, hará siempre lo posible por respaldar las acciones que el magisterio realice y en común acuerdo y unificación de criterios, junto con el Gobierno del Estado, y la Secretaria de Educación, saldremos adelante, en bien de nuestros estudiantes de los distintos niveles educativos.

Así mismo en esta reunión, la C. Mariela López Sosa, presento a la C. María García López, a la directora del mismo la C. Dinorah Quezada Álvarez, a la C. Aideë González Ibarra encargada del Instituto de la Mujer, quienes estarán siempre dispuestos atenderlos en los diversos problemas que se lleguen a presentar y canalizarlos de la mejor forma posible.

De igual manera, se abordó la organización de las próximas festividades del calendario escolar del presente año, en donde la coordinación entre magisterio y Gobierno Municipal será indispensable para lograr un buen desarrollo de las mismas.