OBTIENE UAT PRIMER LUGAR NACIONAL EN MARATÓN ESTUDIANTIL DE CONTABILIDAD

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lograron el primer lugar nacional en el Maratón de Contabilidad Gubernamental, destacando entre 380 equipos de diversas instituciones de educación superior de todo el país.

El equipo, integrado por Ana Celeste Torres Treviño, Cristi Brussolo Balderas y Carlos Ignacio Yavhé Treviño García, obtuvo este triunfo bajo la asesoría del Mtro. Juan Manuel Alanís Cuellar, docente de la FCAV y vicepresidente de docencia del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, expresó su felicitación al equipo estudiantil por su extraordinario logro, reiterando la prioridad de impulsar al talento universitario y la vinculación con organismos profesionales, acciones que permiten posicionar a la Universidad como referente de la calidad académica a nivel nacional.

Este resultado cobra aún mayor relevancia al tratarse del segundo año consecutivo en que la representación de la FCAV se mantiene invicta a nivel regional, consolidando un desempeño sostenido de excelencia académica. Asimismo, el equipo destacó por alcanzar una calificación sobresaliente durante el certamen, reflejo del dominio técnico y la preparación integral en la disciplina.

El Maratón de Contabilidad Gubernamental es promovido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), con el propósito de fomentar el estudio especializado de las disciplinas contables, fortalecer la formación técnica y ética, y estrechar la colaboración entre instituciones de educación superior.

En esta edición, realizada en modalidad remota, participaron aproximadamente 380 equipos de todo el país. De la región noreste compitieron 45 equipos; mientras que Ciudad Victoria estuvo representada por seis equipos, destacando la Facultad de Comercio y Administración Victoria que avanzó hasta obtener el campeonato nacional.

A nivel local, el certamen estuvo a cargo del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria, con la participación de especialistas como Eduardo García Fuentes, José Luis Linares y Jesús Manuel Acebo Garza.

Cuarto Poder de Tamaulipas/