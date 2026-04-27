INAUGURAN FORO Y MÓDULOS SANITARIOS EN EL EJIDO EL TIGRE; MELCHOR BUDARTH FORTALECE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

El alcalde de Ocampo, acompañado por la Presidenta del DIF y miembros del Cabildo, hizo entrega oficial de la obra que busca mejorar el espacio de convivencia de las familias rurales.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En un esfuerzo por dignificar los puntos de encuentro social y mejorar la infraestructura de las zonas rurales del municipio, el alcalde Melchor Budarth Báez encabezó la entrega oficial de un nuevo foro y módulos sanitarios en el Ejido El Tigre.

La obra, situada bajo la techumbre del espacio de convivencia de la localidad, representa un avance significativo para la comunidad, ya que este recinto es el epicentro de las actividades sociales, culturales y asambleas de los habitantes del sector.

Durante el corte de listón inaugural, el mandatario municipal estuvo acompañado por su esposa, la C.P. Martha Uresti de Budarth, así como por el síndico y los regidores del Honorable Cabildo, quienes constataron la calidad de los trabajos realizados.

“Seguimos trabajando por el bienestar de nuestra gente. Con estas acciones, no solo entregamos ladrillos y cemento, sino que fortalecemos los espacios comunitarios donde se construye la identidad de nuestro municipio”, afirmó el alcalde durante su mensaje a los colonos.

La entrega de este proyecto responde a una demanda de los residentes del Ejido El Tigre, quienes ahora cuentan con una infraestructura adecuada para realizar sus eventos en condiciones de higiene y comodidad.

Con esta inversión, el Gobierno Municipal de Ocampo reafirma su compromiso de continuar rehabilitando áreas públicas, asegurando que el desarrollo llegue a todos los rincones de la región, priorizando siempre el beneficio directo de las familias ocampenses.