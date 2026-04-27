AVANCES ACADÉMICOS E IMPULSO A LAS BECAS A ESTUDIANTES, SERÁN LOS PRINCIPALES TEMAS DEL SEGUNDO INFORME DEL RECTOR

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Con el propósito de dar a conocer los logros y avances de su administración, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presentará su segundo informe de actividades ante la Asamblea Universitaria y la sociedad en general, destacando las acciones realizadas en favor del fortalecimiento académico y el bienestar estudiantil.

Al respecto, el rector resaltó que uno de los pilares de su gestión ha sido el robusto programa de becas, logrando que el 50 % de la matrícula total —que abarca a más de 42 000 estudiantes, desde preparatorias hasta posgrados— cuente con este beneficio, lo que significa que uno de cada dos alumnos recibe respaldo institucional.

En entrevista con medios de comunicación, Dámaso Anaya aseveró que su administración está implementando una transformación significativa en la infraestructura de la Universidad, enfocada en la modernización de aulas, laboratorios, la construcción de techumbres y la mejora de espacios comunes para elevar la calidad de la enseñanza.

Otros temas que se detallarán son los relacionados con los avances en materia de certificaciones y acreditaciones de los programas educativos; así como el fuerte impulso dado al deporte y la vinculación con la sociedad, buscando siempre la excelencia universitaria.

Este segundo informe, que reafirma el compromiso de la UAT con la comunidad, se llevará a cabo el miércoles, 29 de abril, a las 12:00 horas en el Centro de Excelencia del campus Victoria, y será difundido en vivo por videoconferencia a las facultades, unidades académicas y dependencias de la Universidad, así como por medio de los canales oficiales y redes sociales de la institución.

Cuarto Poder de Tamaulipas/