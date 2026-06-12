RECUPERA PATTY CHÍO ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LAS FAMILIAS

* En El Mante se vive la fiebre del mundial haciendo equipo el Gobierno del Estado de Tamaulipas con el Gobierno Municipal de El Mante para la rehabilitación de la cancha de la Progreso Social que beneficia a más de 850 habitantes y fortalece los espacios para la práctica deportiva y la convivencia familiar

​Reafirmando su compromiso con la recuperación y mejoramiento de espacios públicos, la presidenta municipal Patty Chío encabezó la entrega de la rehabilitación de la cancha de pasto sintético ubicada en la colonia Progreso Social, una obra que beneficiará de manera directa a más de 850 personas.

Acompañada por equipos de fútbol y familias del sector, regidores y el director de Bienestar Social, la alcaldesa destacó que este tipo de acciones contribuyen a fortalecer la convivencia social y brindar espacios dignos para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

“Hoy entregamos una obra que pertenece a las familias de esta colonia y de los sectores vecinos. Queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan espacios seguros y adecuados para practicar deporte, convivir y desarrollar su talento”, expresó.

La rehabilitación incluyó la instalación de 97 metros cuadrados de pasto sintético, nuevas luminarias y reflectores, rehabilitación y equipamiento de baños, pintura en gradas, cancha y estructuras, colocación de malla sombra profesional, malla ciclónica, mejoras en la alimentación eléctrica, rehabilitación de banquetas y nivelación de la superficie de juego.

Patty Chío señaló que la transformación de los espacios públicos es una prioridad de su administración porque impacta directamente en la calidad de vida de la población.

“Cada obra que realizamos tiene un propósito claro: mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Invertir en espacios deportivos es invertir en la salud, en la convivencia y en el futuro de nuestras familias”, afirmó.