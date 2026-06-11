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REITERA MARIELA LÓPEZ QUE LA EDUCACIÓN ES LA “PRIORIDAD DE PRIORIDADES” EN XICOTÉNCATL

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  • La alcaldesa acompañó como invitada especial a la generación 2020-2026 de la Escuela Primaria “Justo Sierra”, donde reconoció el esfuerzo de alumnos, docentes y directivos.

XICOTÉNCATL, TAM.- Como parte de su firme compromiso con el desarrollo académico del municipio, la alcaldesa Mariela López Sosa acompañó como invitada especial a las y los alumnos de la generación 2020-2026 de la Escuela Primaria “Justo Sierra” (turno matutino) durante su ceremonia de graduación.

En el marco de esta celebración, la presidenta municipal reconoció el esfuerzo, la dedicación y la constancia de los estudiantes que concluyeron su educación primaria, destacando que ellos representan el futuro de la comunidad. Asimismo, López Sosa extendió un sincero reconocimiento al cuerpo docente por su labor diaria en las aulas.

Durante su intervención en el evento, Mariela López Sosa fue enfática al señalar que la educación se mantiene firmemente como la “prioridad de prioridades” para la administración que encabeza, asegurando que se continuarán redoblando esfuerzos para respaldar a las instituciones educativas locales.

Finalmente, la alcaldesa hizo una mención especial para reconocer la destacada gestión y el liderazgo de la directora del plantel, la profesora Gloria Elvia Cota Novoa, agradeciendo su compromiso con la formación de las nuevas generaciones de xicotencatlenses.

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