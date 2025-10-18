ARRANCA LA RUTA XICO OFFROAD EN SU 9.º ANIVERSARIO

Participan más de 100 vehículos, 300 motocicletas y 50 razers en coordinación con el Ayuntamiento de Xicoténcatl

Xicoténcatl, Tam.— Con gran entusiasmo se llevó a cabo el arranque de la Ruta XICO OFFROAD en el marco de su noveno aniversario, un evento que reunió a más de 100 vehículos todo terreno, 300 motocicletas y 50 razers, provenientes de Estados Unidos, Monterrey, Guadalajara, Tampico, Morelia, Michoacán y Sinaloa, entre otros puntos del país.

Durante los días 17 y 18 de octubre, los participantes recorren diversas rutas del municipio, disfrutando de los paisajes naturales que ofrece la región y consolidando este encuentro como uno de los más importantes del turismo de aventura en el sur de Tamaulipas.

En coordinación con el Ayuntamiento de Xicoténcatl, que preside Mariela López Sosa, se realizaron labores de limpieza y rehabilitación de caminos con maquinaria, además del respaldo del personal de Protección Civil Municipal, garantizando la seguridad de los asistentes y el óptimo desarrollo del evento.

La presidenta municipal destacó que actividades como la Ruta XICO OFFROAD impulsan el turismo local, la convivencia familiar y la proyección de Xicoténcatl como destino de aventura, fortaleciendo la derrama económica y el sentido de identidad en la comunidad.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con el fomento del deporte, el turismo y la promoción de la riqueza natural que distingue a Xicoténcatl.