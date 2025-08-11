RECONOCE MARIELA LÓPEZ SOSA TRABAJO CULTURAL EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam.- La Presidenta Municipal, Lic. Mariela López Sosa, asistió a la conclusión del Taller de Elaboración de Máscaras y Xantolo realizado en la Escuela Secundaria General Pedro José Méndez, donde reconoció el esfuerzo de organizadores y participantes por preservar las tradiciones que fortalecen la identidad cultural del municipio.

El taller, impartido por el Prof. Felipe Zadkiel Zamarripa Vázquez, cerró con una presentación de la Cuadrilla Magisterial Janambres Dcanos, que ofreció una emotiva danza tradicional.