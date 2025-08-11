FOMENTA PATTY CHÍO, HÁBITO DE LA LECTURA

Con el programa ” Mis Vacaciones en la Biblioteca” se atienden a niños y niñas de 7 a 12 años de edad. Durante el periodo vacacional de verano.

Con la firme visión de crear los espacios que permitan fomentar la lectura desde la niñez, se puso en marcha el curso de verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2025”.

Con la representación de la Presidenta Municipal Patty Chío, el Director de Desarrollo Cultural Saúl Acosta Guerrero en compañía de la regidora comisionada en cultura Judith Amaro Rivas, puso en marcha la actividad que se realizará del 11 al 22 de agosto.

Durante este período se atenderán a niños y niñas entre los 7 y 12 años que con herramientas diversas tienen su primer acercamiento a la lectura a través de una forma divertida.

La actividad se realiza en dos sedes, el Centro Cultural Zaragoza y la biblioteca municipal Práxedis Balboa Gojon.

El Director de Cultura agradeció la confianza de los padres de familia, por permitir que sus hijos puedan participar en este tipo de expresiones artísticas, al desarrollar y construir una particular perspectiva de la vida.