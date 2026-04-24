DA PATTY CHÍO UN NUEVO ROSTRO A LA AZUCARERA

* Entrega obra integral de pavimentación de la Calle Refinería, dignificando los servicios básicos para las familias

* “Qué siga la Transformación de El Mante”, le dicen vecinos

El Gobierno Municipal que encabeza Patty Chío realizó la entrega de la obra integral de pavimentación en la calle Refinería de la Colonia Azucarera. Acompañada por regidores y familias beneficiadas, y con un mensaje cercano y de compromiso con la ciudadanía, la Alcaldesa entregó esta obra integral que representa un cambio significativo en la calidad de vida de los habitantes.

En su mensaje, la autoridad municipal destacó el sentido social de esta acción:

“Hoy venimos a cumplir con la palabra empeñada y, sobre todo, a responder a una necesidad real de las familias de esta colonia”.

Subrayó que esta mejora va más allá de lo superficial: “Esta pavimentación no es únicamente asfalto. Es una obra integral que transforma la vida diaria de quienes aquí viven, porque hemos atendido el problema desde la raíz”. Asimismo, resaltó el impacto directo en la cotidianidad: “Significa calles más seguras para nuestros niños, mejores condiciones para quienes transitan todos los días y mayor dignidad para cada hogar”.

Se reconoció que, por años, las familias enfrentaron condiciones adversas: “Sabemos que por mucho tiempo estas vialidades representaron dificultades: polvo, lodo y problemas de movilidad. Hoy eso cambia”. La obra contempla pavimento, banquetas, señalización y elementos de seguridad vial; además, refleja el trabajo en unidad con la ciudadanía: “Aquí se escuchó y se trabajó de la mano con el comité social de obra, porque cuando sociedad y gobierno caminan juntos, los resultados son mejores”.

Durante el evento, el padre Jesús Alberto Padrón, de la Parroquia Sagrada Familia, expresó su agradecimiento por esta obra que beneficia directamente a las familias, reconociendo el compromiso de las autoridades por atender las necesidades reales de la comunidad.

Martiniano Sánchez Presidente de la Colonia Azucarera, reconoció el trabajo realizado por la actual administración y destacó que “Que siga la Transformación”, al cumplir los compromisos hechos con este sector.

Asimismo, se destacó la participación de la ciudadana Aurora Ochoa Hinojosa, reconocida como una mujer de trabajo que confía en la palabra de la presidenta municipal, siendo ejemplo de la participación activa de la ciudadanía en la transformación de su entorno.

Finalmente, se reiteró el compromiso de continuar impulsando acciones que impacten directamente en el bienestar de la población: “No están solas. Seguiremos trabajando para llevar más obras que mejoren su calidad de vida… porque cuando hay voluntad, compromiso y unidad, sí se puede transformar”.