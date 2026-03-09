RESPALDA PATTY CHÍO A ABUELITOS TRAS SINIESTRO EN LA ANÁHUAC 2; “NO ESTÁN SOLOS”, ASEGURA

La alcaldesa de El Mante acudió personalmente al lugar del incendio para brindar acompañamiento emocional y material a la pareja afectada, desplegando un operativo integral de asistencia social.

ALFREDO GARCIA BECERRA

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS – En un gesto que reafirma su compromiso con el bienestar y la dignidad de las familias mantenses, la alcaldesa Patty Chío se trasladó de manera inmediata a la colonia Anáhuac 2 para atender personalmente una emergencia que afectó el hogar de dos adultos mayores.

El incidente, provocado por una explosión seguida de un incendio, movilizó a los cuerpos de auxilio, pero fue la presencia de la mandataria lo que marcó la diferencia para los afectados. Pese a la pérdida de parte de su patrimonio, la pareja resultó ilesa, recibiendo en el sitio el consuelo y la garantía de apoyo total por parte de la primera autoridad municipal.

Fiel a su visión de un gobierno con rostro humano, Patty Chío no se limitó a la supervisión técnica, sino que priorizó la integridad emocional de los abuelitos. Durante su visita, la alcaldesa instruyó una acción coordinada entre diversas dependencias para garantizar que los afectados recuperen la tranquilidad lo antes posible: Atención Ciudadana, DIF Mante, Servicios Públicos y Protección Civil entre otros

“He girado instrucciones precisas para que se les brinde todo el apoyo necesario. Seguiré al pendiente de esta situación de forma permanente”, enfatizó la alcaldesa.

Además de la respuesta oficial, Patty Chío hizo una pausa para reconocer el valor de la comunidad. Destacó la labor de los vecinos que, en los primeros minutos de la contingencia, mostraron la solidaridad que caracteriza a los mantenses, trabajando hombro con hombro con los elementos de Protección Civil.

Con esta acción, la administración de Patty Chío reafirma que, más allá de la gestión administrativa, su prioridad es la protección y el acompañamiento cercano a los sectores más vulnerables ante la adversidad.