EL MANTE: EL ROSTRO HUMANO DE LA TRANSFORMACIÓN

Por: ALFREDO GARCIA BECERRA

En la política contemporánea, mucho se habla de estructuras, presupuestos y cifras; sin embargo, el verdadero termómetro de un gobierno no se encuentra en el papel, sino en la calle. En El Mante, la administración que encabeza la alcaldesa Patty Chío de la Garza ha comprendido que gobernar es, ante todo, un ejercicio de empatía y proximidad.

Bajo la guía del modelo humanista que desde la federación impulsa la Dra. Claudia Sheinbaum y en Tamaulipas el Dr. Américo Villarreal, la gestión de Patty Chío ha logrado aterrizar conceptos abstractos en realidades palpables. Hoy, la Atención Ciudadana en El Mante no es una oficina de trámites burocráticos, sino el corazón palpitante de un gobierno que escucha y resuelve.

La política adquiere su mayor sentido cuando se manifiesta en los momentos de crisis. Lo vimos recientemente con el respaldo total brindado a los adultos mayores que perdieron su patrimonio en un lamentable incendio. Esa respuesta inmediata, cargada de humanidad, define el carácter de una presidenta municipal que instruye a su equipo para que el trabajo sea, por encima de todo, afectivo y efectivo.

Pero el compromiso no se limita a la emergencia; es una tarea de todos los días. Las cifras de este primer bimestre del año son reveladoras: más de 140 apoyos directos al sector deportivo. Desde uniformes y balones hasta traslados para competencias de box, atletismo y fútbol, el mensaje es claro: en El Mante, el talento joven no camina solo.

Asimismo, la incansable gestión ante la Beneficencia Pública para la entrega de aparatos funcionales, sillas de ruedas, lentes y el seguimiento a cirugías y tratamientos médicos, demuestra que la salud es una prioridad innegociable. Se trata de una labor diaria que devuelve la dignidad a las familias mantenses.

La atención ciudadana con sentido humano que perfila a este gobierno municipal es un ejemplo de que, cuando hay voluntad política, los recursos llegan a quienes realmente los necesitan. Patty Chío de la Garza ha logrado consolidar una administración que no solo administra, sino que cuida y protege. En El Mante, el humanismo no es un eslogan de campaña, es la brújula que marca el camino de cada jornada.