FORTALECE DIF EL MANTE SALUD Y ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS

* Inicia activación física y nutricional en escuelas con programas alimentarios y desayunos escolares.

​Con el objetivo de garantizar un desarrollo saludable, el Gobierno de El Mante, en colaboración con el Sistema DIF Tamaulipas presidido por la Dra. María de Villarreal y con el respaldo de la Presidenta Municipal Patty Chío, ha puesto en marcha importantes actividades para la protección de la salud y la sana alimentación de niños y niñas de la región.

​A través de los programas alimentarios, se activan pláticas nutricionales y activación física, que buscan enseñar a los menores la importancia de una alimentación balanceada desde casa. Estas acciones están enfocadas en que los niños aprendan a consumir nutrientes bien equilibrados para un desarrollo físico y mental óptimo.

​El propósito es asegurar que los menores reciban los beneficios de los Desayunos Escolares, los cuales se refuerzan en coordinación con el sector educativo, garantizando que las escuelas de El Mante sean un espacio donde se fomente la salud integral de los estudiantes.

​”Lo que se busca es que los niños tengan un crecimiento saludable y lleno de energía, y que desde casa los padres de familia cuiden su sana alimentación al igual que en las escuelas con los desayunos escolares”, comentó la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez.

​Este compromiso con la salud infantil es parte de los esfuerzos continuos del Gobierno Municipal para apoyar el desarrollo integral de los pequeños y contribuir a una mejor calidad de vida para todas las familias de El Mante.