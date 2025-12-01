INICIA ENTREGA DE CARTILLAS LIBERADAS CLASE 2006

* A partir de este próximo sábado 6 de diciembre se inicia la entrega de documentos a los solicitantes de: Xicoténcatl, Llera, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Gómez Farías y El Mante.

La Junta Municipal de Reclutamiento en El Mante a nombre de la Presidenta Municipal Patty Chío, convoca a la entrega de cartillas liberadas clase 2006 y remisos que se realizará durante los fines de semana del mes de diciembre.

Carlos Márquez Quilpas jefe de la Junta de Reclutamiento destacó que las fechas programadas para la entrega de documentos son los días 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en la explanada de la Presidencia Municipal.

Por lo que se invita a los interesados a acudir en las fechas señaladas para recibir su documentación, siendo requisito indispensable presentar su recibo en original.