EL ALCALDE FRANK DE LEÓN CONVIVE CON LA COMUNIDAD ESCOLAR DE EL NACIMIENTO

Fortalece el diálogo en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez y se compromete a impulsar proyectos educativos.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Frank de León, visitó la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, ubicada en el ejido El Nacimiento, con el objetivo de fortalecer el contacto directo con la comunidad educativa.

El edil disfrutó de un almuerzo de convivencia con alumnos, maestros y padres de familia, en un ambiente de cordialidad y cercanía. Durante la jornada, la directiva y los tutores aprovecharon la oportunidad para exponerle al alcalde las necesidades específicas y los futuros proyectos que requiere la institución para mejorar la calidad de la enseñanza y las instalaciones.

Por su parte, el alcalde Frank de León agradeció profundamente las atenciones y el recibimiento que le brindaron. Al finalizar el encuentro, reafirmó su compromiso con la educación del municipio, asegurando a la comunidad escolar: “¡cuenten con un servidor!”

Esta visita se enmarca en la agenda del alcalde para priorizar los requerimientos de las instituciones educativas y asegurar el bienestar de los estudiantes de Gómez Farías.