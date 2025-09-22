XICOTÉNCATL ESTRENA CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA INTEGRAL, CUMPLIENDO ANHELO DE ACCESO A LA SALUD LAS 24 HORAS

La alcaldesa Mariela López Sossa concreta un proyecto largamente esperado, gracias a la colaboración de la Congregación Mariana Trinitaria, marcando un hito en la atención preventiva en el municipio.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Xicoténcatl, Tamaulipas – Un anhelo largamente acariciado por las familias de Xicoténcatl se ha materializado con la apertura del Centro de Medicina Preventiva Integral (CMPI) en la Congregación Trinitaria. Este logro es resultado de la gestión iniciada hace un año por la alcaldesa Mariela López Sossa, quien, en colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria, ha concretado este importante proyecto que promete transformar el acceso a la salud en la región.

La Congregación Mariana Trinitaria ha realizado una significativa aportación, invirtiendo 11 millones de pesos en mobiliario y equipo de vanguardia para el CMPI. Adicionalmente, la congregación se compromete a cubrir mensualmente 600 mil pesos destinados a los salarios del personal médico y de enfermería. Los objetivos primordiales del CMPI se centran en la prevención de enfermedades, el fomento de hábitos saludables y el empoderamiento de las familias en el cuidado de su salud.

La alcaldesa Mariela López Sossa expresó su profundo agradecimiento a la Congregación Mariana Trinitaria y, en particular, a su fundadora, la Dra. Catalina Mendoza Arredondo, por su invaluable apoyo en la apertura del CMPI. López Sossa resaltó la importancia de que Xicoténcatl haya sido elegido como el primer municipio en el país en contar con un Centro de Medicina Preventiva Integral (CMPI), subrayando el compromiso de la administración local con la salud y el bienestar de sus ciudadanos.

El CMPI ofrecerá una amplia gama de servicios médicos, incluyendo medicina general, odontología, psicología y nutrición. Además, contará con Laboratorios de análisis clínicos y una farmacia que estará abierta al público en general a partir del jueves por la mañana, facilitando el acceso a medicamentos a precios accesibles. Es importante destacar que el CMPI no busca reemplazar los servicios de salud estatales o federales, sino complementarlos, contribuyendo a la detección temprana de enfermedades y fortaleciendo la cultura de la prevención en la comunidad.

El evento de inauguración contó con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo al Diputado Federal César Augusto Verástegui Ostos, el Diputado Local Vicente Javier Verástegui Ostos, la presidenta Municipal de Nuevo Morelos, Yaneth Nájera Cedillo, el presidente Municipal de Llera, Dr. Moisés Borjón Olvera, el presidente Municipal de Ocampo, Melchor Budarth Báez, y su esposa, Martha Uresti de Budarth. La presencia de estas autoridades refleja el respaldo y la importancia que se le otorga a esta iniciativa que beneficiará a la población de Xicoténcatl y sus alrededores.