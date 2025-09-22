OCAMPO SE ENORGULLECE DE SU JOVEN TALENTO MATEMÁTICO: SEBASTIÁN ISLAS GANA PLATA EN LA OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS

El Gobierno Municipal felicita al estudiante de secundaria por su destacada participación a nivel nacional.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El Gobierno Municipal que dirige el C. P. Melchor Budarth Báez expresó su más sincera felicitación al joven Sebastián Islas, originario de Ocampo, quien obtuvo la medalla de plata en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2025 (OMMEB) a nivel secundaria. Este logro representa un motivo de gran orgullo para la comunidad ocampense.

Sebastián Islas, destacado estudiante de la Escuela Secundaria Técnica No. 31 “Eduardo Martínez” del Poblado Adolfo López Mateos, demostró un excepcional dominio de las matemáticas, superando a cientos de participantes de todo el país para alcanzar el segundo lugar a nivel nacional. Su dedicación, esfuerzo y talento son un claro ejemplo para todos los jóvenes estudiantes del municipio.

“¡Orgullo de Ocampo! Felicitamos a nuestro talentoso Sebastián Islas por este importante logro. Es un ejemplo de lo que se puede alcanzar con esfuerzo, dedicación y pasión por el conocimiento”, declaró el C. P. Melchor Budarth Báez, quien reconoció el mérito del joven matemático y lo alentó a seguir cosechando éxitos en su camino académico.

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB) es un certamen anual que tiene como objetivo promover el estudio de las matemáticas en los niveles de primaria y secundaria, así como identificar y apoyar a jóvenes talentos en esta disciplina. La participación de Sebastián Islas y su destacado desempeño son un claro reflejo del potencial que existe en el municipio de Ocampo y del compromiso de la comunidad educativa por fomentar el desarrollo de habilidades en áreas clave como las matemáticas.