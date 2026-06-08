IMPULSA TAMAULIPAS LIDERAZGO ENERGÉTICO CON MÁS INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS: AMÉRICO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Gracias al impulso que da el Gobierno del Estado al desarrollo energético y a la extraordinaria vocación productiva de la entidad, Tamaulipas emerge nuevamente como el referente energético nacional, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Podemos decir de nuevo que el futuro de Pemex y del sector energético pasa y está en Tamaulipas”, afirmó.

Durante la ceremonia cívica de honores, este lunes en Palacio de Gobierno, el gobernador aseguró que, más que un posicionamiento publicitario, esta afirmación responde a hechos objetivos, a la determinación por la innovación y al deseo de garantizar que esa fortaleza energética sea, además, una gran contribución al desarrollo nacional y una palanca muy importante para el desarrollo local y el bienestar de las y los tamaulipecos.

Agregó que Tamaulipas ha consolidado el segundo lugar nacional en generación de electricidad y el segundo lugar también en generación de energía eólica y, además, está en marcha la construcción de cuatro nuevas subestaciones, la modernización de 54 redes de distribución en territorio tamaulipeco; avanza la reclasificación de tarifas en algunos municipios, así como la instalación de la primera Gasolinera del Pueblo, y continúa el Programa de Electrificación al 100 por ciento.

Mencionó que Tamaulipas será un estado innovador con la producción de bioetanol a través del sorgo, lo que permitirá dar otra vocación a este producto agrícola tan significativo en la entidad.

Por último, exhortó a las y los jóvenes estudiantes de Nix Lab, presentes en Palacio de Gobierno y quienes asistirán a una competencia internacional de robótica, a brindar su mayor esfuerzo para apoyar el desarrollo de Tamaulipas y que sean ejemplo nacional y un referente más de la juventud.

Al dar la bienvenida, Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético, destacó que, siguiendo los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia a su cargo es de territorio y trabaja de manera coordinada con las y los presidentes municipales para hacer llegar el mensaje de que la transformación se vive y se siente en el territorio de Tamaulipas.

“Hemos encontrado la fortaleza de trabajar en conjunto con el territorio, desde la reclasificación tarifaria, como ha ocurrido recientemente aquí en el estado, así como también el proyecto fotovoltaico exento de Tula, o, por ejemplo, el desarrollo del programa de estufas eficientes en Jiménez y el avance que próximamente el gobernador dará el banderazo de conclusión del programa de electrificación al 100 % en el municipio de Díaz Ordaz”, expresó.

También acompañaron al gobernador en la ceremonia: Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Karl Heinz Becker Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social; Luisa Eugenia Manatou Galván, secretaria de Administración; Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Eduardo Govea Orozco, fiscal de Justicia del Estado, y Carlos Alberto Legorreta Hernández, representante de la Comisión Federal de Electricidad.

Cuarto Poder de Tamaulipas/