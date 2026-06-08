REITERA SET LA FECHA OFICIAL DEL 10 DE JULIO PARA CONCLUIR CLASES EN TAMAULIPAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, reiteró que la conclusión del ciclo escolar en la entidad será el 10 de julio, acorde con lo programado en el calendario escolar 2025-2026.

“No va a salir antes nadie, porque el término del ciclo escolar es el 10 de julio. Qué bueno que me anticipa que algunos se quieren adelantar al 15 de junio; volveremos a emitir la circular de que es el 10 de julio. El 10 de julio es cuando salen todas las escuelas de Tamaulipas”, enfatizó.

Descartó que se pueda dar esta situación; sin embargo, en caso de que algunos planteles en el estado anticipen el término de clases, recibirán los apercibimientos correspondientes por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

Puntualizó que lo que sí podría suceder es que, a consecuencia de las altas temperaturas, se implemente la modalidad de trabajo en casa durante algunos días, para retomar las actividades una vez que pase la contingencia climática.

“Eso sí puede ser. Si hay en algunas zonas del estado días de intenso calor, lo que llamamos ola de calor, que me decía Protección Civil, como lo decía el señor gobernador también, para cuidar la salud, algunos días en ciertas regiones podríamos mandar el trabajo a clases virtuales o trabajo en casa”, subrayó.

Manifestó que hasta el momento no hay ningún reporte de esta situación, pero que se mantiene comunicación constante con Protección Civil. “Recuerden que en julio la zona cañera normalmente se nos pone muy caliente, la zona de Guerrero también, de la frontera. La verdad es que necesitamos conocer la temperatura de Protección Civil”, precisó.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, que bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa un sistema educativo inclusivo, humanista y de calidad que se convierta en la palanca de la transformación de Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/