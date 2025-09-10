INAUGURA AMÉRICO LA 5ª EDICIÓN DEL MÉXICO CARBON FORUM EN TAMPICO

-Gobernador reafirma acciones para mitigar efectos del cambio climático al ser, Tamaulipas, sede del diálogo ambiental mundial

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Tampico, Tamaulipas. – El Gobierno de Tamaulipas está atento y será punta de lanza en la mitigación de los efectos del cambio climático, que está generando la concentración de carbono como nunca en la historia de la humanidad, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al inaugurar la 5ª edición de México Carbon Forum, que reúne a más de 3 mil asistentes y 170 ponentes en el Expo Tampico, el gobernador destacó que, como principal estado generador de energía, Tamaulipas está obligado a tomar acciones y aprovechar las oportunidades de conocimiento científico y las experiencias que generan este tipo de eventos.

“Nuestra actitud y nuestra presencia son necesarias, absolutamente necesarias, en la mitigación y en el equilibrio de este excesivo producto que estamos teniendo a través de la generación de energía, y, como seres humanos responsables en un ambiente sostenible, podamos nosotros también contribuir activamente con el conocimiento científico y tecnológico para poder mitigar este exceso de emisiones”, expresó.

José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la SEMARNAT, en representación de la secretaria Alicia Bárcena, indicó que la encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum, para avanzar hacia una república con basura cero, requiere de la participación de todos los sectores y que funcione el Sistema Nacional de Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y que se apliquen políticas sectoriales.

“Si yo tuviera que dejarles un mensaje central en esta intervención es: necesitamos de su ayuda para incrementar el sector productivo que genera reducciones de emisiones que puedan alimentar al mercado de las compensaciones”, puntualizó.

Por su parte, Javier Arribas Quintana, ministro consejero de la Unión Europea, destacó que el México Carbon Forum se ha consolidado como un espacio central de diálogo, alianzas y cooperación en torno a los mercados de carbono y la acción climática.

“Aplaudo que en este foro se aborden temas de gran relevancia como la consolidación de los mercados de carbono, la cooperación internacional y la conexión entre mecanismos internacionales, el fortalecimiento de la gobernanza y de la transparencia, y, sobre todo, la necesidad de que los mercados contribuyan a una transición justa que reconozca y atienda los impactos sociales, económicos y territoriales del cambio climático”, dijo.

Por su parte, Karina Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, afirmó que este foro representa más que un encuentro académico o empresarial. “Es un espacio vivo de diálogo, de intercambio y de construcción colectiva”, expresó.

Agregó que, con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal y con la dirección del Plan Estatal de Desarrollo 2022–2028 y el Programa Estatal para el Desarrollo Urbano Sustentable, Tamaulipas tiene rumbo para ordenar el crecimiento, impulsar energías renovables y promover la economía circular. “Demostramos que Tamaulipas quiere y puede ser un referente nacional e internacional en sostenibilidad”, expresó.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de Mónica Villarreal Anaya, alcaldesa del municipio de Tampico, quien destacó las acciones que realiza el municipio para colaborar con la disminución de carbono y el compromiso fiel con el medio ambiente.

Cuarto Poder de Tamaulipas/