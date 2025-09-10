SENTAMOS LAS BASES DE UN CAMBIO HISTÓRICO PARA GONZÁLEZ: MIGUEL ZÚÑIGA EN SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO

El alcalde rinde cuentas ante un aforo de cerca de dos mil ciudadanos y destaca proyectos de alto impacto como la primera universidad gratuita y la renovación de la infraestructura municipal.

González, Tamaulipas. — El ambiente en la explanada de la Plaza Principal era de fiesta y esperanza a pesar de la intensa lluvia que horas antes había bañado el corazón de González. Ante una multitud que superó las 2 mil personas, el Presidente Municipal, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, rindió su Primer Informe de Gobierno.

Más que un recuento de logros, el evento fue la confirmación de que González se encuentra en un proceso de transformación profunda, sentando las bases de un futuro próspero y lleno de oportunidades.

Acompañado por el Cabildo en pleno y el Secretario de Salud, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, en representación del Gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, el alcalde subió al estrado luego de saludar de manera personal a centenares de personas en sus asientos, con un mensaje de gratitud y compromiso.

El video ilustrativo, proyectado ante la mirada atenta de los asistentes, mostró los avances que han marcado un antes y un después en la historia del municipio.

Una de las obras y acciones más importantes fue la apertura de la Universidad gratuita en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional. Este proyecto educativo, inédito en la región, funcionará bajo un sistema híbrido y permitirá a los jóvenes de González acceder a una educación superior de calidad sin costo, abriendo las puertas a nuevas generaciones de profesionistas.

El informe también destacó la labor del Sistema DIF Municipal, encabezado por la Lic. Sarahí Rageb Gómez. La narrativa de la transformación también se teje a través del humanismo, con programas y acciones que han fortalecido el tejido social, llevando apoyo y bienestar a los sectores más vulnerables de la población.

Un gobierno que atiende los rezagos históricos

El Dr. Zúñiga no eludió los desafíos y se enfocó en proyectos que resuelven problemas que aquejaban al municipio por décadas. Se informó sobre la regularización de las lagunas de oxidación, un tema pendiente que durante años le costó al municipio multas de hasta 8 millones de pesos anuales. Asimismo, se anunció la construcción de un nuevo rastro municipal con instalaciones dignas y adecuadas, después de 30 años de rezago, garantizando la salud pública y el desarrollo de la ganadería local.

Entre otras acciones estratégicas, se mencionaron:

• La construcción del primer mercado municipal en el poblado de Graciano Sánchez.

• La renovación de las siete casas de la salud en el municipio.

• La rehabilitación de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenajes caídos, y el ambicioso proyecto de la desconexión de la presa Estudiante Ramiro Caballero.

• El cumplimiento, después de 25 años, de la Ley del Programa de Ordenamiento Territorial, que atraerá inversiones y permitirá un crecimiento ordenado.

En su mensaje final, el Presidente Municipal agradeció a la ciudadanía por su confianza y respaldo, reafirmando que un gobierno solo puede alcanzar su máximo potencial con la participación de un pueblo fuerte, unido y solidario.

“Estamos sentando las bases de un cambio profundo”, concluyó el Dr. Zúñiga, “y esto es solo el comienzo. Con el apoyo de todos, vamos a seguir transformando a González.”