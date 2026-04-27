ALTAMIRA: EL ROSTRO DE UN GOBIERNO QUE ESCUCHA Y RESUELVE

ALFREDO GARCIA BECERRA

En el panorama político de Tamaulipas, la administración de Altamira, liderada por el Presidente Municipal Armando Martínez Manríquez, destaca por su enfoque en la transparencia, la cercanía con la ciudadanía y los resultados tangibles. No es casualidad que Martínez Manríquez se posicione dentro del top ten de los mejores alcaldes del estado, un reconocimiento que se sustenta en hechos y acciones concretas que benefician directamente a la población altamirense.

De acuerdo con la encuesta de Statistical Research Corporation (SRC) correspondiente a abril de 2026, el alcalde, Armando Martínez Manríquez, obtuvo un 63.1% de aprobación ciudadana, posicionándose en el primer lugar del ranking estatal de alcaldes en Tamaulipas, resultado que refleja la confianza de la ciudadanía y el trabajo que sigue impulsando la transformación en Altamira

Un claro ejemplo de esta gestión transparente y cercana es la ya tradicional “Mañanera,” un espacio de comunicación directa donde el alcalde informa a la ciudadanía sobre los avances, proyectos y decisiones del gobierno municipal. La Mañanera 238, cuyo resumen se presenta, es una muestra palpable de la diversidad de temas abordados y la voluntad de mantener informada a la comunidad.

La administración de Martínez Manríquez ha apostado por la transparencia como eje central de su gestión. La información sobre las acciones del gobierno municipal y del DIF Altamira se difunde ampliamente a través de redes sociales, invitando especialmente a los jóvenes a participar y estar al tanto de las iniciativas que les conciernen. Esta apertura informativa fomenta la confianza ciudadana y permite una mayor participación en la construcción de un mejor Altamira.

El gobierno de Altamira ha demostrado una notable sensibilidad hacia las necesidades de la población. La propuesta de entregar la medalla “José de Escandón” post mortem a don Enrique de Hita Yibale, un reconocido impulsor del fútbol y el deporte en Altamira, es un gesto que honra la memoria de un ciudadano ejemplar y destaca la importancia del deporte en la comunidad. Asimismo, la celebración del 277 aniversario de Altamira con un gran concierto y diversas actividades refleja el compromiso de la administración con el fomento de la cultura y el esparcimiento.

El apoyo al deporte local es otra muestra del compromiso del alcalde con la juventud y el desarrollo integral de la comunidad. La recepción a jóvenes deportistas de tochito bandera y la evaluación de la posibilidad de asignarles un campo especial para su disciplina demuestran la voluntad de apoyar a los talentos locales y promover la práctica deportiva. Además, la participación en eventos deportivos en la Ciudad de México y la promoción de iniciativas como la clase masiva de sóftbol reafirman el compromiso del gobierno municipal con el deporte y la convivencia social.

La administración de Martínez Manríquez también ha puesto un fuerte énfasis en el desarrollo de infraestructura y la mejora de los servicios públicos. El avance en la construcción del Complejo Integral Multidisciplinario de Altamira (CIMA) y las iniciativas como “Comapa en tu Colonia” e “ITAVU en tu Colonia” son ejemplos concretos de este compromiso. Estas acciones buscan acercar los servicios a la población, facilitar la regularización de la tenencia de la tierra y mejorar el suministro de agua potable, impactando positivamente en la calidad de vida de los altamirenses. La inversión en infraestructura hídrica, con obras de almacenamiento, ampliación de plantas y la introducción de kilómetros de tuberías, es fundamental para garantizar el acceso al agua potable, un recurso vital para el desarrollo de la comunidad.

El compromiso del gobierno municipal con los trabajadores se refleja en la participación en eventos sindicales y el apoyo a los empleados del Ayuntamiento de Altamira. Asimismo, la labor del DIF Altamira, liderado por la C. P. Rossy Luque De Martínez, destaca el reporte de más de 828,000 atenciones de salud gratuitas y la entrega de aparatos auditivos y lentes, el apoyo a la Casa Hogar San Pedro y la promoción de la lectura en las escuelas del municipio.

Además, la apuesta por el deporte —con el apoyo al equipo de tochito Industriales y los avances en el CIMA (Complejo Integral Multidisciplinario)— muestra una visión de largo plazo: un Altamira donde el tejido social se fortalece a través de la disciplina y la sana convivencia, siguiendo la línea de paz impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En resumen, la administración de Armando Martínez Manríquez en Altamira se distingue por su transparencia, cercanía a la gente y resultados tangibles. La Mañanera 238 es solo un ejemplo de la comunicación directa y abierta que el alcalde mantiene con la ciudadanía. Con un enfoque en el desarrollo de infraestructura, la mejora de los servicios públicos y el apoyo a la cultura, el deporte y la educación, el gobierno de Altamira se consolida como un modelo de gestión eficiente y comprometida con el bienestar de la comunidad. El reconocimiento de Martínez Manríquez como uno de los mejores alcaldes de Tamaulipas es un reflejo de este arduo trabajo y del impacto positivo que su administración está teniendo en la vida de los altamirenses.