HISTÓRICO INICIO DE CLASES: GONZÁLEZ YA CUENTA CON UNIVERSIDAD GRATUITA DEL IPN

Con una oferta de 10 carreras y bachillerato técnico, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez cumple el compromiso de acercar la educación superior de calidad al municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GONZÁLEZ, Tamaulipas. — El panorama educativo en González ha dado un giro histórico este fin de semana. Con el inicio de los cursos propedéuticos, se formalizó la llegada del Instituto Politécnico Nacional (IPN) al municipio, marcando el comienzo de una nueva era para los jóvenes locales que aspiran a una formación profesional sin tener que abandonar su hogar.

Bajo la gestión del Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, este proyecto se consolida como una alternativa de costo cero, diseñada específicamente para que la falta de recursos económicos no sea un impedimento en el desarrollo académico de la población.

La llegada de la “familia politécnica” a González no solo destaca por su gratuidad, sino por la pertinencia de su oferta educativa, la cual busca impulsar el desarrollo económico de la región. El programa incluye:

Nivel Superior: 10 carreras universitarias, entre las que destacan la Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables y licenciaturas en Comercio Internacional, Turismo y Administración.

Nivel Medio Superior: Bachilleratos técnicos en áreas de alta demanda como Diseño Gráfico Digital, Nutrición y Soldadura Industrial.

Durante la jornada de apertura, más de 60 alumnos fueron recibidos con entusiasmo para iniciar su proceso de integración. Las autoridades municipales subrayaron que el objetivo principal es transformar el futuro de las familias gonzalenses a través del conocimiento.

“El compromiso es claro: que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos”, puntualizaron representantes del municipio durante el evento de bienvenida.

Para los interesados en integrarse a esta primera generación, las autoridades informaron que el proceso de inscripción continúa abierto. Los aspirantes pueden solicitar información adicional o registrarse a través de los siguientes canales:

Línea telefónica: 833 699 1087.

Presencial: Oficinas municipales de González.

Digital: Escaneo de códigos QR disponibles en la publicidad oficial del ayuntamiento.

Este avance posiciona a González como un referente educativo en la zona, garantizando que el sueño de ser profesional sea, a partir de hoy, una realidad accesible para todos.