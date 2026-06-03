DIF ALTAMIRA SE SUMA AL ARRANQUE DEL BOTEO TELETÓN 2026

*Recibe además reconocimiento por su destacada labor solidaria y por estar entre los municipios con mayor recaudación en el Boteo Teletón 2025

Cd. Victoria, Tamps., 02 Junio 2026El Sistema DIF Altamira participó en Ciudad Victoria en el arranque oficial del Boteo Teletón 2026, iniciativa desarrolla bajo el lema “Orgullosamente Tercos”, sumándose una vez más a esta noble causa que busca transformar vidas mediante la solidaridad y el compromiso social.

Durante este importante evento, el CRIT Tamaulipas realizó la entrega de 415 ánforas a los 43 Sistemas DIF Municipales del estado, así como a las y los Voluntarios de la Esperanza pertenecientes a las distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y fomentar la colaboración de toda la sociedad en esta colecta anual.

La presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, participó en este significativo acto, refrendando el compromiso del organismo de continuar impulsando acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de las personas que más lo necesitan.

Asimismo, en el marco de la ceremonia, Rossy Luque, recibió de manos de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María Santiago de Villarreal, el reconocimiento otorgado por Fundación Teletón al municipio de Altamira por formar parte de los seis municipios con mayor recaudación durante el Boteo Teletón 2025.

Este importante reconocimiento refleja el compromiso, la solidaridad y el gran corazón de las familias altamirenses, quienes año con año responden generosamente al llamado de apoyar a niñas, niños y jóvenes que reciben atención en los Centros Teletón, contribuyendo a brindarles mayores oportunidades para su desarrollo y calidad de vida.

El Sistema DIF Altamira agradeció profundamente a cada ciudadano, institución, empresa, voluntario y colaborador que hizo posible este logro, demostrando que cuando sociedad y gobierno trabajan unidos es posible generar un impacto positivo en la vida de quienes más lo necesitan.

Con este reconocimiento y el arranque de una nueva edición del Boteo Teletón, DIF Altamira refrenda su compromiso de continuar promoviendo la participación social y la cultura de la solidaridad, invitando a la ciudadanía a sumarse nuevamente a esta causa que brinda esperanza a miles de familias mexicanas.