ESTADO Y FEDERACIÓN FORTALECEN A GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, TAMPS. – En un esfuerzo continuo por acercar programas y servicios a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, anunció la llegada de dos importantes jornadas de atención y bienestar que se llevarán a cabo este viernes en la cabecera municipal y en la comunidad de Villa Manuel y en la Cabecera Municipal. Ambas iniciativas son resultado de una gestión coordinada con los gobiernos Federal y Estatal, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el bienestar de las familias gonzalenses.

“El trabajo en equipo es la clave para llevar más beneficios a nuestra gente, lo hacemos en conjunto, gestionamos, y sabemos que contamos con el apoyo del Gobernador Américo Villarreal y de nuestra Presidenta la Dra. Claudia Sheinbaum,” afirmó el alcalde Miguel Zúñiga. “A través de la colaboración con los distintos órdenes de gobierno, logramos traer a González programas que impactan directamente en la calidad de vida de nuestros habitantes, desde servicios de salud gratuitos hasta oportunidades para el desarrollo económico y social.”

CARAVANA DE SERVICIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL

Este viernes, 25 de agosto, la Explanada de la Presidencia Municipal se convertirá en un centro de atención integral a partir de las 10:00 a.m. Los habitantes de González podrán acceder a una variedad de módulos de servicios gratuitos, incluyendo:

• Servicio Médico Gratuito: Con módulos de consulta médica, vacunación, detección de enfermedades como cáncer cervicouterino y de mama, y atención comunitaria.

• Apoyos y Trámites: Incluyendo módulos del SAT para atención al contribuyente, trámites agrarios del RAN, programas de Becas para el Bienestar y el servicio de LICONSA para la venta de leche a bajo costo

MERCADO DE BIENESTAR EN ESTACIÓN MANUEL

De manera simultánea, la comunidad de Villa Manuel será sede del “Mercado de Bienestar”, una iniciativa en colaboración con la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, que busca ofrecer servicios y productos a bajo costo en la Unidad Deportiva, a partir de las 9:00 a.m.

Entre los beneficios que se ofrecerán se encuentran:

• Servicios gratuitos: Consultas médicas y nutricionales, corte de cabello y reparación de electrodomésticos.

• Oferta de productos: De la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UAT, una tienda móvil de alimentación y venta de productos de la canasta básica, frutas y verduras a bajo costo.

• Salud visual: Examen de la vista y venta de lentes a bajo costo.

• Fomento al desarrollo sostenible: Entrega de semillas para huertos familiares y árboles frutales del “Vivero DIF Tamaulipas”.

El Dr. Zúñiga extendió una cordial invitación a toda la población para que participe activamente en ambas jornadas, subrayando que la asistencia de la ciudadanía es fundamental para que el gobierno siga transformándose.

“Invitamos a todas las familias a que aprovechen estos espacios de servicio y bienestar. Su participación es clave para que sigamos transformando nuestro municipio y construyendo un futuro más próspero para todos,” concluyó.