RUTA DE LA ESPERANZA DEL DIF TAMAULIPAS LLEGA A GONZÁLEZ

González, Tamaulipas. – El Sistema DIF Tamaulipas, en una colaboración estratégica con el Sistema DIF González, llevó a cabo una jornada de la “Ruta de la Esperanza” para beneficiar a familias del municipio con la entrega de diversos apoyos funcionales. Este evento subraya el compromiso de ambos gobiernos por brindar una atención humanista y cercana a la población en situación de vulnerabilidad.

La Lic. Sarahí Rageb Gómez, Presidenta del DIF González, recibió a la comitiva estatal para realizar la entrega de los apoyos, que incluyeron sillas de ruedas, bastones, suplementos alimenticios y pañales. Estos artículos fueron distribuidos a personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar significativamente su movilidad, nutrición y calidad de vida.

Durante su intervención, la Lic. Sarahí Rageb Gómez agradeció el invaluable respaldo del DIF Estatal, que preside la Dra. María de Villarreal, destacando que “este tipo de acciones son un reflejo de la solidaridad y el trabajo en equipo que nos caracteriza. Sabemos que cada uno de estos aparatos tiene un significado profundo y representa una oportunidad de independencia y bienestar para sus beneficiarios”.

La Presidenta del DIF municipal enfatizó que la administración del Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez tiene como prioridad el bienestar social de los habitantes de González, misma que se fortalece con el respaldo del Gobierno del Estado y el Sistema DIF Estatal. “Trabajamos de la mano con el gobierno estatal para canalizar y concretar estos apoyos que impactan directamente en la vida de nuestra gente, el apoyo del DIF Tamaulipas nos hace más fuertes, la Dra. María de Villarreal nos hace más fuertes”, afirmó.

Por su parte, personal del DIF Tamaulipas presente en el evento reiteró el saludo del Gobernador, el Dr. Américo Villarreal, y la Dra. María de Villarreal, asegurando que los Sistemas DIF, tanto el estatal como el municipal, están a disposición de la ciudadanía para atender cualquier necesidad, fortaleciendo el vínculo con las comunidades y reafirmando su vocación de servicio.

De esta manera, la suma de voluntades entre los sistemas DIF Estado y Municipio, demuestra con hechos el compromiso de todos por construir una sociedad más inclusiva y equitativa, donde la esperanza y el apoyo lleguen a quienes más lo necesitan.