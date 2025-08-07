AGRADECE PATTY CHÍO RESPALDO DEL DIF TAMAULIPAS EN CAMPAÑA DE SALUD VISUAL

* “Gracias a la Doctora María Santiago de Villarreal y al gobernador Américo Villarreal Anaya por siempre estar al pendiente de todos los tamaulipecos y hoy por los mantenses”, dijo al concluir la campaña de valoración oftalmológica

La Presidenta Municipal Patty Chío agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del DIF Tamaulipas Doctora María Santiago de Villarreal por la atención a la salud visual de los beneficiarios en la campaña oftalmológica “Bienestar en tu mirada”.

En un recorrido a las instalaciones del hospital general “Dr. Emilio Martínez Manaoutou” dónde se dio por concluida la campaña de revisión visual, destacó que estos recursos son realmente necesarios para la salud de los mantenses y son una esperanza de luz para las más de 500 personas de la región que en una primera etapa fueron valoradas para una posible cirugía de catarata o pterigión.

“Muchas gracias a todos por atender a todas las personas, por este gran trabajo que se realiza. En especial gracias a la Doctora María Santiago de Villarreal y al gobernador Américo Villarreal Anaya por siempre estar al pendiente de todos los tamaulipecos y hoy por los mantenses al enviar esta brigada oftalmológica que es muy importante porque son de alto costo y hoy se realizan totalmente gratis”.

Acompañada de la presidenta del patronato del Sistema DIF El Mante Perla Cristina Chío de la Garza, la directora Erika Torres junto al Dr. Carlos Pineda titular de la Beneficencia Pública, el jefe de la jurisdicción sanitaria Juan Genaro Rodríguez y autoridades del sector salud, saludó a beneficiarios y reiteró el total respaldo del Gobierno Municipal de El Mante para dar continuidad a quienes fueron candidatos para cirugía.

Dijo que seguirá trabajando de la mano del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y del Gobierno estatal para que estos beneficios sean más frecuentes, para atender la alta demanda de atención a la salud que requiere la población.

El señor Gerardo quien fue atendido en la campaña, agradeció al Gobierno de Tamaulipas y El Mante por el beneficio, “Ojalá sigan trayendo estas campañas que son muy necesarias y siga la esperanza para México que es muy importante”.

Quienes fueron candidatos a cirugía a realizarse en noviembre próximo, recibirán la atención médica para sus estudios preoperatorios en el Hospital General y tendrán el acompañamiento del sistema DIF El Mante y en sus respectivos municipios.