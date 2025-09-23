EQUIPA PATTY CHÍO DESAYUNADOR EN LA ESCUELA “RODOLFO TORRE”

* Con apoyo del cabildo, entrega enseres de cocina y un refrigerador para reforzar desayunos escolares que el Municipio aporta a 102 alumnos a través del Sistema DIF.

Con recursos municipales, la Presidenta Patty Chío equipó la cocina para reforzar los desayunos escolares en la primaria “Rodolfo Torre Cantú”.

La escuela atiende a 102 niños y niñas en turno vespertino, donde el Sistema DIF proporciona los alimentos calientes con recursos cien por ciento municipales que fueron aprobados por el cabildo municipal y que en esta ocasión se refuerzan con la entrega de enseres de cocina y un refrigerador.

Acompañada de los regidores Ma. Del Rosario Hernández, Emigdio Ilizaliturri, Hilda Padilla y Homero Morales, la Presidenta Municipal Patty Chío resaltó el respaldo que recibe del cabildo para que el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 cumpla los compromisos que se tienen en rubros tan importantes como es la educación y el bienestar alimentario de niños y niñas mantenses.

“Recibir este equipamiento para la cocina y desayunador es una gran ayuda, porque sabemos que usted se preocupa y se ocupa por el bienestar de nuestros hijos y esta es la mejor manera de mostrarlo, con acciones que son reales y que son la muestra clara de que Patty Chío sí trabaja por El Mante” dijo la señora Sandra Ávila al agradecer el donativo junto al director de la escuela Prof. Gerardo Gea Balderas.

La Directora general del Sistema DIF Erika Torres Velázquez, el jefe del CREDE Israel Regalado y la supervisora de la zona 160 Maria Covadonga acompañaron a la Presidenta Municipal en la entrega del equipamiento que recibieron madres de familia y alumnos a quienea dijo ” El trabajo en equipo es la clave para lograr la transformación de El Mante y contar con el apoyo de padres de familia y el sector educativo en favor de las infancias, es apostarle al futuro”.