RECONOCEN A MARIELA LÓPEZ SOSA POR SU APOYO A LA COMUNIDAD

A través de la plataforma de Facebook, el propietario del Rancho “El Dique”, en Xicoténcatl, expresó su agradecimiento a la presidenta municipal Mariela López Sosa, destacando el respaldo recibido durante su estancia en el IMSS Hospital General Regional No. 6 en Tampico Madero.

Por su parte, Roberto Villarreal Danwing, coordinador territorial del CONAFE, también reconoció públicamente a la alcaldesa por facilitar un camión para el transporte de material escolar desde la sede estatal hacia comunidades educativas de Xicoténcatl.

Estos testimonios reflejan la cercanía y el compromiso de la presidenta municipal con la educación y el bienestar de las familias.