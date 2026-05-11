jueves, mayo 14, 2026
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CONTINÚAN FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES EN COMUNIDADES RURALES DE XICOTÉNCATL

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Mariela López Sosa Presidenta Municipal continuó este día con los recorridos por comunidades rurales como parte de los festejos dedicados a las niñas, niños y madres de familia.

Las actividades se llevaron a cabo en el N.C.P. Emiliano Zapata, Segunda Unidad de Xicoténcatl “El Aquiche”, además del ejido Benito Juárez, donde se realizaron convivencias, rifas y entrega de regalos para las familias asistentes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal mantiene cercanía con las comunidades, promoviendo espacios de convivencia y celebración familiar.

#UnGobiernoQueNosUne

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