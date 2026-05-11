RECONOCE ARMANDO MARTÍNEZ A MAMÁS DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO 

Altamira, Tamps. 11 mayo del 2026.- En el marco de la celebración del Día de las Madres, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, reconoció la importante labor que desempeñan las madres de familia en la formación y desarrollo académico de sus hijos.

Durante un encuentro con mamás de alumnos pertenecientes a la Escuela Primaria “Despertar del Campesino”, ubicada en el sector Miramar, el presidente municipal refrendó su respaldo a quienes diariamente trabajan y se esfuerzan por brindar mejores oportunidades a sus pequeños, convirtiéndose en un soporte invaluable para su educación.

“Un gusto saludar a las mamás de la Escuela Primaria Despertar del Campesino del sector Miramar. Muchas felicidades por el Día de las Madres”, expresó el alcalde.

Armando Martínez, destacó además el compromiso de las madres altamirenses, quienes con dedicación y amor contribuyen al fortalecimiento de los valores y al desempeño educativo de las nuevas generaciones.