GOBIERNO DE ALTAMIRA, MODELO DE FINANZAS SANAS

*Administración de Armando Martínez cierra 2025 con más obras y manejo responsable del presupuesto

Gracias a una administración pública eficiente, honesta y responsable, el Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, se consolida como un modelo de finanzas sanas, logrando ampliar de manera histórica el presupuesto destinado a la obra pública y cerrando el ejercicio 2025 con resultados positivos.

El presidente municipal destacó que el correcto manejo de los recursos públicos ha permitido no solo cumplir con los proyectos programados, sino también generar saldos a favor que se reinvierten directamente en más obras para beneficio de la ciudadanía.

“A nosotros nos sobra dinero cuando antes faltaba, y eso se puede hacer cuando se gobierna con honestidad. En la obra CIMA estamos invirtiendo 153 millones de pesos, cuando en el 2021, antes de que llegáramos nosotros, eso era lo que se invertía en toda la obra pública”, señaló el alcalde.

Martínez Manríquez subrayó que, como resultado del buen manejo financiero, el número de obras incrementó significativamente durante el presente año.

“Crecimos de 116 obras aprobadas en marzo de este año a 130, es decir, 14 obras más, producto del buen manejo de las finanzas públicas”, indicó.

El alcalde reiteró que estos logros reflejan una administración comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo ordenado del municipio, priorizando siempre el bienestar de las familias altamirenses.

Con estos resultados, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de seguir impulsando infraestructura de calidad y un uso responsable de los recursos públicos, consolidando al municipio como referente de buena administración en Tamaulipas.