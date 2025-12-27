FAMILIAS GUARDAN SUS MEMORIAS EN EL BAÚL DE LOS RECUERDOS

* ​Responden mantenses al llamado de la alcaldesa Patty Chío, dejando un legado en común que viajará en el tiempo y se abrirá el 27 de diciembre de 2050

​Las memorias y recuerdos de más de 2 mil familias mantenses quedaron atesorados en el Baúl de los Recuerdos, el cual se abrirá el 27 de diciembre de 2050. Este fue depositado por la presidenta Patty Chío, consolidándose como un factor de identidad, historia y unidad.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Patty Chío quien, acompañada por integrantes del Cabildo, depositó el último sobre que contenía el acta de cierre, validando así la actividad en la que participaron más de 2 mil familias con la entrega de cartas y paquetes.

En el baúl también se incluyeron las memorias del municipio gobernado por la primera mujer presidenta electa por el voto popular en El Mante, así como una parte del trabajo logrado en los primeros 14 meses de su gobierno.

Durante el evento, Patty Chío agradeció la respuesta a la convocatoria realizada por el Gobierno Municipal para dar continuidad a esta tradición que une generaciones y cuenta la historia de muchas personas y familias de la región. La presidenta municipal expresó un reconocimiento especial al exalcalde Javier Villarreal, impulsor de esta actividad que hoy se mantiene viva y que, sin duda, perdurará a través del tiempo.

Patty Chío destacó que el pasado 10 de diciembre se abrió la convocatoria invitando a mantenses de todas las edades, logrando una amplia respuesta de escuelas, niños, niñas, docentes y familias completas.

“El baúl que hoy fue depositado contiene sueños, esperanzas, anhelos e historias de las familias mantenses y de esta bella ciudad, convirtiéndose en un testimonio del presente para el futuro. Este legado permanecerá resguardado hasta ser abierto en las primeras horas del año 2050”, dijo la presidenta municipal.

Junto con el Cabildo 2024–2027, la alcaldesa agradeció y reconoció a todas y todos quienes participaron en este proyecto, valorando el esfuerzo de cada persona que aportó su “granito de azúcar”.

​De manera especial, se reconoció a la familia Rivera Núñez y a su equipo de trabajo, quienes por segunda ocasión tuvieron la encomienda de construir esta cápsula del tiempo. Su trabajo ha demostrado la calidad necesaria para atesorar cada uno de los mensajes depositados que, sin duda, contarán el legado y la historia de las familias mantenses.

Finalmente, Patty Chío señaló que esta historia que hoy queda bajo resguardo mostrará en el 2050 los sueños de cientos de personas y dejará constancia del primer Gobierno de Transformación en El Mante, así como del trabajo diario de las mujeres y hombres que integran el Ayuntamiento, comprometidos con el bienestar social.

​

La presidenta municipal aprovechó la ocasión para desear a la ciudadanía un 2026 lleno de alegrías, salud y nuevos proyectos, reiterando el llamado a continuar trabajando en unidad para construir el El Mante que todas y todos anhelan.