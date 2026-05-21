EL MANTE: LA FÓRMULA DE LA GESTIÓN Y EL RESPALDO QUE TRANSFORMA

Por Alfredo García Becerra

En la política, las buenas intenciones son solo el punto de partida; los verdaderos cambios se miden en la capacidad de tocar las puertas correctas, en la voluntad de trabajar en equipo y, sobre todo, en los resultados palpables que impactan el día a día de los ciudadanos. Hoy, El Mante vive una realidad que ejemplifica esta fórmula, consolidando un rumbo de transformación que ya no es una promesa, sino una inversión en marcha.

El reciente mensaje del gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, no es un protocolo más de la agenda pública. Al refrendar con contundencia su respaldo a la alcaldesa Patty Chío de la Garza, el mandatario estatal valida un estilo de gobernar que El Mante necesitaba con urgencia: un gobierno de territorio, con visión y con una altísima capacidad de gestión.

Los números y los hechos hablan por sí solos. La sinergia entre el Gobierno del Estado y el municipio se traduce actualmente en 11 proyectos estratégicos con una inversión que supera los 85 millones de pesos ($85,221,651.03). No se trata de obras de relumbrón o de maquillaje urbano; son proyectos de infraestructura crítica diseñados para sanar heridas históricas en la calidad de vida de las familias mantenses.

“Ayer sostuve una reunión de trabajo con la alcaldesa Patty Chío, donde revisamos obras y acciones que, junto a los Lazos del Bienestar, siguen avanzando para transformar y mejorar la vida de las y los mantenses”, expresó el Gobernador, dejando en claro que el trabajo en equipo es la vía más corta hacia el progreso.

La lista de acciones en desarrollo ataca directamente las prioridades del municipio que impactan en la infraestructura social y esparcimiento como son El Parque Lazos de Bienestar en la colonia Popular y la remodelación del emblemático parque Zaragoza.

Impactando en la salud pública y servicios las esperadas obras de colectores de drenaje, ya son una realidad, un paso decisivo para enterrar el pasado de anegamientos e insalubridad.

Se incluye la conectividad estratégica con La primera etapa de la carretera a la zona temporalera, un acto de justicia para el sector productivo y las comunidades rurales.

Para lograr esto, Patty Chío ha demostrado una cualidad indispensable en el servicio público moderno: saber tocar puertas. La inclusión de El Mante en el programa transversal del Gobierno del Estado y el Sistema DIF Estatal no es una casualidad; es el resultado de un liderazgo que sabe argumentar las necesidades de su gente para reconstruir el tejido social.

La actual administración municipal recibió una gestión limitada por carencias básicas en su operación diaria. Sin embargo, con el respaldo de su equipo y el Cabildo, y apostando por un gobierno a ras de suelo, esas barreras primarias se han superado. Un ejemplo claro de este avance es el histórico reforzamiento del parque vehicular, maquinaria y equipo para Servicios Públicos, COMAPA y Obras Públicas. Hacía muchos años que el municipio no veía una renovación de esta magnitud, pasando del estancamiento a la certidumbre de tener colonias y comunidades más limpias y saludables.

El Mante ha cambiado de ritmo. El optimismo para enfrentar los nuevos retos de la región está respaldado por la realidad del presupuesto asignado y la fuerza de una alianza política e institucional inquebrantable. Cuando el gobierno municipal gestiona con honestidad y el gobierno estatal responde con generosidad, los únicos que ganan son los mantenses. La transformación está en marcha y el equipo está más fuerte que nunca.