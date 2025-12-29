PRODUCE LA UAT FORRAJE HIDROPÓNICO DEL SORGO Y MAÍZ

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Con el objetivo de responder a una de las necesidades del sector ganadero, el cual requiere contar con forraje disponible en cualquier época del año, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolla un proyecto basado en técnicas de hidroponía para producir forraje verde de sorgo y maíz que esté al alcance como un alimento nutritivo y de bajo costo para la crianza del ganado.

El proyecto está a cargo de los doctores Efraín Neri Ramírez y Santiago Joaquín Cancino, investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), quienes explicaron el desarrollo de esta alternativa como parte de su labor en los cuerpos académicos de Sistemas de Producción Agrícola y de Biotecnología y Sistemas de Alimentación.

El Dr. Efraín Neri destacó que la técnica de la hidroponía es una alternativa para ahorrar tiempo y obtener más masa con sorgo y maíz, que son los granos más comunes para este experimento.

Explicó que, en un periodo de catorce días, con un kilogramo de semilla se pueden obtener de siete a catorce kilogramos de forraje verde; asimismo, subrayó que también se espera trabajar con otros vegetales como la avena y la soya, ricos en proteínas y nutrientes.

Refirió que en los ensayos se usa una solución nutritiva elaborada en los propios laboratorios de la FIC, además de utilizar fertilizantes solubles, analizando después el contenido de fibra y de proteínas para asegurar la cantidad de nutrientes del forraje. Puntualizó que los costos de producción son muy bajos, ahorrándose en agua un 90 %, en comparación de lo requerido para un forraje que se encuentra a campo abierto.

Por su parte, el Dr. Santiago Joaquín señaló que, como parte de este proyecto, se analizan nuevas alternativas de especies que produzcan mayor cantidad de forraje con menos agua, citando como ejemplo el cártamo, que produce forraje de muy buena calidad y con una mínima cantidad de agua.

Por ello, subrayó que, además del sorgo y maíces, se estará experimentando con una amplia variedad de vegetales que incluyen pastos, leguminosas y soyas, investigando alternativas de alimentos para el ganado a muy bajo costo.

