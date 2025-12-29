COORDINA PATTY CHÍO ATENCIÓN INMEDIATA ANTE CONTINGENCIA POR FUERTES VIENTOS

* Los vientos que acompañaron al frente frío No. 25 causaron daños por árboles caídos y cortes de energía eléctrica; se trabaja en coordinación con dependencias estatales y federales

Ante los efectos del frente frío número 25, que trajo consigo fuertes rachas de viento, la presidenta municipal Patty Chío encabezó los operativos de auxilio y atención a la ciudadanía, trabajando de manera coordinada con autoridades estatales y federales para salvaguardar la integridad de las familias mantenses.

​Desde las primeras horas de la contingencia, elementos de Protección Civil Tamaulipas y Protección Civil El Mante atendieron más de una decena de reportes relacionados principalmente con árboles caídos y obstrucciones en diversas vialidades del municipio.

​La alcaldesa Patty Chío acudió personalmente al kilómetro 108+500 de la carretera Mante-Victoria, donde se registró la caída de un árbol de grandes dimensiones que bloqueaba la circulación. Gracias a las labores intensas iniciadas a las 11:00 horas, y tras un arduo trabajo que concluyó a las 17:45 horas, se logró el retiro total de los escombros, restableciendo el flujo vehicular de manera segura.

​Posteriormente, la presidenta se trasladó a la colonia Victoria, donde dialogó con los vecinos afectados por las rachas de viento. Durante su visita, refrendó el compromiso de su administración de trabajar en estrecha colaboración interinstitucional con dependencias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para agilizar la atención a los reportes de fallas en el suministro eléctrico y otros servicios básicos.

​Patty Chío expresó su agradecimiento por el respaldo brindado por la Subdirección Regional de Protección Civil Tamaulipas, Guardia Estatal y la Guardia Nacional, así como por el esfuerzo incansable de las dependencias municipales:

​”Mi reconocimiento a los elementos de Protección Civil, Bomberos, Servicios Públicos, y Parques y Jardines. Gracias a su trabajo coordinado hemos podido dar respuesta rápida a los llamados de auxilio de nuestras familias”, destacó la alcaldesa.

​El Gobierno Municipal de El Mante permanece en alerta permanente ante las condiciones climáticas, exhortando a la población a reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.