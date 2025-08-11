EL MANTE SE ILUMINÓ Y SE LLENÓ DE TALENTO EN LA PRIMERA ELIMINATORIA DE “LA VOZ JUVENTUD 2025”

Jóvenes artistas deslumbraron en la Plaza Principal, buscando un lugar en la competencia musical.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tam. – La Plaza Principal de El Mante vibró este domingo 10 de agosto con la primera eliminatoria de “La Voz Juventud 2025”, un evento organizado por el gobierno municipal que preside la alcaldesa Patty Chio. La noche se convirtió en una explosión de talento juvenil, ofreciendo un espectáculo inolvidable para los asistentes.

Desde las 6 p. m., el público se congregó para apoyar a los jóvenes artistas que buscan destacar en el mundo de la música. “La Voz Juventud 2025” se presenta como una plataforma clave para impulsar a estas nuevas promesas, ofreciéndoles un escenario donde pueden mostrar su energía, creatividad y pasión por la música.

Tras una noche llena de interpretaciones memorables, el jurado seleccionó a los finalistas de esta primera eliminatoria: Natalie Olvera, Rubén Bravo, Ana Karen Sánchez, Yared Maldonado, Arnold Murillo, Irlanda Amaya, Hugo Ángel Muñiz, Lesly Flores, Diego Garibaldi y María Guadalupe Chávez. Estos jóvenes talentos continuarán en la competencia, buscando alcanzar la gran final y consagrarse como la voz juvenil del año.

La alcaldesa Patty Chio expresó su entusiasmo por el éxito de la primera eliminatoria y reafirmó el compromiso del gobierno municipal con el fomento de la cultura y el apoyo al talento joven. “Estamos convencidos de que “La Voz Juventud 2025” es una excelente oportunidad para que nuestros jóvenes artistas puedan mostrar su potencial y alcanzar sus sueños”, señaló la alcaldesa. El evento no solo celebró el talento emergente, sino que también fortaleció el sentido de comunidad y el orgullo local.