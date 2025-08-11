MORENA TAMAULIPAS CREARÁ 2,107 COMITÉS SECCIONALES

Con el firme compromiso de consolidar la organización de base y mantener el contacto directo con el pueblo, Morena Tamaulipas anunció la conformación de 2,107 Comités Seccionales en todo el estado, los cuales serán coordinados por 213 mentoras y mentores designados por el Comité Ejecutivo Nacional, para acompañar, orientar y fortalecer el trabajo territorial del movimiento.

Lo anterior fue dado a conocer por Rómulo César Pérez Sánchez, Presidente del Consejo Estatal de morena en la entidad, quien dijo que lo anterior forma parte de los acuerdos derivados del Consejo Nacional, entre los que destacan el impulso al Plan Municipalista de morena; la Comisión Evaluadora de Incorporaciones; la instalación del Consejo Consultivo Nacional y el Plan Organizativo Seccional.

Explicó que de acuerdo a éste último, cada comité seccional se conformará con un mínimo de cinco protagonistas del cambio verdadero; contará con una mesa directiva electa en asamblea por voto personal y se integrará por una Presidencia y una Secretaría Ejecutiva, mismos que durarán un periodo de tres años.

En el marco del Consejo Estatal de Morena, Pérez Sánchez dijo que para integrar los comités se requiere que sean protagonistas del cambio verdadero; pertenecer a la sección electoral que le corresponda, acreditar su militancia en morena y contar con credencial para votar vigente.

Asimismo mencionó que además de los mentores otra de las figuras que intervienen para la generación de los Comités Seccionales son los Coordinadores Operativos Territoriales (COT). Cada Comité Seccional será un espacio de trabajo colectivo donde militantes y simpatizantes se sumarán a las tareas de formación política, defensa de los logros del movimiento y construcción de nuevas agendas comunitarias, con enfoque de justicia social, igualdad y bienestar de nuestro movimiento. “En Morena creemos que el poder emana del pueblo y que nuestra fuerza está en la organización. Con estos 2,107 comités y el acompañamiento de 213 mentoras y mentores, reforzaremos nuestra estructura para que la Cuarta Transformación siga avanzando en cada rincón de Tamaulipas”, expresó.

La creación de los comités se realizará de manera escalonada durante las próximas semanas, priorizando el trabajo de cercanía, la unidad interna y la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones. Este 17 de agosto y cada domingo a las 11:00 horas se llevarán a cabo asambleas informativas para su conformación.

Dirigencia estatal rinde informe al Consejo

Cabe mencionar que en el marco del Consejo, la Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, María Guadalupe Gómez Núñez, presentó un informe de actividades realizadas de diciembre a la fecha, materia de organización, formación política y vinculación territorial, así como las acciones programadas para los próximos meses.

Dio a conocer que, en el periodo reportado, se realizaron ya 12 asambleas informativas con una asistencia total de 5,188 personas; 14 talleres del Programa Anual de Trabajo, que reunieron a 2,367 personas; 17 cursos introductorios para Protagonistas del Cambio Verdadero, con 940 participantes; círculos y círculos de estudio, con la participación de 315 personas; teniendo un alcance de 16 municipios de Tamaulipas.

Asimismo, se realizaron 27 reuniones del Comité Ejecutivo Estatal; 20 asistencias a eventos institucionales, con presencia activa de Morena Tamaulipas, 8 asistencias a consejos nacionales, dos de ellos presenciales y el resto vía remota, además de cinco cursos de capacitación para el personal del Comité.

Entre los avances estratégicos, se destacó la creación del Consejo Archivístico para el resguardo de documentos históricos de Morena Tamaulipas, así como las brigadas para la distribución de materiales como el periódico Regeneración y protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política.

La presidenta también subrayó el contacto directo con la militancia, logrando atender a más de 8,810 militantesy simpatizantes en el estado.

Adelantó que aún faltan 16 talleres de gasto programado (5 organizados por la Secretaría de Mujeres y 11 por Formación Política), nuevos cursos introductorios para Protagonistas del Cambio Verdadero y, por supuesto el apoyo en la conformación de 2,107 comités seccionales, proceso que iniciará el 17 de agosto y se extenderá hasta enero de 2026.

Cabe mencionar que al Consejo Estatal de Morena asistieron el secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, Marcos Zuviri Rivera; la secretaria de Finanzas, Noralba Juárez Hernández; el secretario de Organización, Sergio Julián Martínez Huerta; la secretaria de Educación, Capacitación y Formación Política; Yuliana Mata Lara; la secretaria de Mujeres, Valentina Cota Victoria; la secretaria del Trabajo y Productividad, Nubia Almaguer; la secretaria de Derechos Humanos, Sandra Muñoz Pecina y el secretario de Comunicación y Propaganda, César Luna González, además de consejeras, consejeros entre los que destacan alcaldesas, alcaldes, diputados federales, diputados locales, senadores y líderes de nuestro movimiento en la entidad.