IMPULSA GOBIERNO DE PATTY CHÍO SALUD FÍSICA Y MENTAL DE MUJERES

* El Sistema DIF El Mante e Instituto Regional de las Mujeres, realizan taller de terapia restaurativa de yoga en el centro libre para las Mujeres.

En atención y protección a quienes son pilar fundamental en la familia, el Gobierno Municipal El Mante y el Sistema DIF El Mante en coordinación con el Instituto Regional de las Mujeres impulsan el cuidado a la salud física y mental.

Mediante el taller de terapia restaurativa de yoga, impartido en el Centro Libre para las Mujeres, se impulsa el auto cuidado de la salud y encamina a la participación en las actividades que tanto el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como el Instituto Regional de la Mujer realizan de manera permanente para crear espacios de convivencia y fortalecimiento.

La Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez y la coordinadora regional del IMT Georgina Lerma detallaron que la clase de yoga impartida por Dayami González Amaya terapeuta restaurativa, es parte de las oportunidades que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal tiene disponibles para que las mujeres dediquen tiempo a su bienestar.

“Estas actividades son esenciales para sentirse bien y estar bien, recordando que el rol de la mujer en la familia y en sociedad es muy importante, pero se debe priorizar el auto cuidado y la salud física y mental porque de eso depende estar siempre activas para disfrutar tiempo de calidad en familia” dijo Erika Torres Velázquez

Destacó que la Presidenta Municipal Patty Chío y la Dra. María Santiago de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas junto con el gobernador Américo Villarreal, trabajan en unidad para que las mujeres de El Mante se sientan protegidas y tengan la certeza de que las acciones de gobierno van encaminadas a construir espacios de convivencia y libres de violencia.