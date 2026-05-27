LOGRA PATTY CHÍO MEJORAR LA SALUD VISUAL DE MANTENSES

*Gracias al respaldo de la Dra. María de Villarreal a través de la Beneficencia Pública, El Mante es sede regional de campaña “Bienestar en tu Mirada”, que realiza

Con el respaldo de la Doctora María Santiago de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, el Gobierno Municipal de El Mante que preside Patty Chío, sigue multiplicando beneficios de salud a favor de las familias.

Con la Campaña de Valoración para Cirugías de Catarata “Bienestar en tu mirada” que la Beneficencia Pública realiza en las instalaciones del CRI (Centro de Rehabilitación Integral) del Sistema DIF El Mante, se atiende a un promedio de 665 pacientes de la región cañera, de los cuales 285 son de El Mante.

Durante el recorrido de supervisión, la Presidenta Municipal Patty Chío reconoció al Dr. Carlos Pineda director de la Beneficencia Pública como un aliado de la salud de los mantenses, agradeciendo el respaldo que el municipio recibe por parte del Gobierno del Estado y del Sistema DIF Tamaulipas.

Reconoció que gracias al impulso de la doctora María Santiago de Villarreal, llegan estas campañas que se traducen en beneficios directos para las familias mantenses brindándoles una mejor calidad de vida con acciones como “Bienestar en tu mirada”.

Acompañada de la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, dialogó con pacientes que agradecieron este importante apoyo para mejorar su salud visual.

Actualmente, se efectúa únicamente la valoración médica para determinar a las personas candidatas a cirugía que serán programadas para la intervención quirúrgica el próximo mes de junio.