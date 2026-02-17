CON 19 MEDALLAS, EL MANTE BRILLA EN LA OLIMPIADA CONADE 2026

La delegación mantense de atletismo conquista el tercer lugar estatal y recibe el respaldo firme del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Patty Chío de la Garza.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Cumpliendo el compromiso que esta administración municipal ha sostenido desde el inicio de su gestión con la educación, la cultura y el deporte, la semana pasada la alcaldesa Patty Chío de la Garza encabezó la ceremonia de entrega de uniformes a la delegación mantense de atletismo que participó en los Juegos Estatales rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

En el acto estuvieron presentes los atletas, entrenadores y padres de familia, a quienes la presidenta municipal exhortó a dar su máximo esfuerzo para poner en alto el nombre de El Mante, reafirmando su firme respaldo a esta área fundamental para el desarrollo y la formación integral de niñas, niños y jóvenes. Asimismo, reconoció el trabajo de los entrenadores y el acompañamiento permanente de los padres de familia, quienes contribuyen de manera decisiva en la preparación de los deportistas.

El resultado no se hizo esperar. La delegación de atletismo logró el tercer lugar del medallero estatal en la Olimpiada CONADE 2026, sumando un total de 19 medallas que posicionan a El Mante entre los municipios más destacados en esta disciplina.

“Con orgullo felicito a nuestra delegación de atletismo por lograr el 3er lugar del medallero en la Olimpiada CONADE 2026 a nivel estatal. ¡Son 19 medallas que ponen en alto nuestro nombre! Como su Presidenta Municipal, cuentan con todo mi respaldo para seguir brillando”, destacó la alcaldesa en redes sociales, una vez dados a conocer los resultados de la etapa estatal.

Este logro se enmarca en el respaldo al deporte que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, compromiso al que el gobierno municipal de El Mante ha respondido con hechos tangibles, como la rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos.

En redes sociales, deportistas, padres de familia y ciudadanía en general han reconocido el esfuerzo y apoyo brindado por la administración municipal, agradeciendo el impulso constante al deporte local que hoy se traduce en resultados concretos y orgullo para todo El Mante.