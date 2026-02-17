GÓMEZ FARÍAS SE VISTE DE FIESTA: FRANK DE LEÓN LANZA CONVOCATORIA PARA EL FESTIVAL DE LA PRIMAVERA 2026

El certamen, que rendirá homenaje a la Biosfera “El Cielo”, ofrece una bolsa de premios de hasta 12 mil pesos y promueve el uso de materiales reciclados entre los participantes.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAMPS. – El Republicano Ayuntamiento de Gómez Farías, encabezado por el Lic. Frank Yussef De León Ávila, ha hecho oficial la convocatoria para los concursos de Carro Alegórico y Comparsas en el marco del Festival de la Primavera 2026. El evento, diseñado para resaltar la riqueza natural del municipio, se llevará a cabo el próximo 21 de marzo en la cabecera municipal, iniciando el recorrido en el arco de bienvenida a partir de las 8:30 a.m..

Bases y Temática Sustentable

En un esfuerzo por fomentar la conciencia ambiental, la administración local ha establecido que la temática de este año sea alusiva a la Biosfera “El Cielo”. Un requisito fundamental para ambas categorías es el uso de material reciclado en la elaboración de los diseños.

Carros Alegóricos: Tendrán dimensiones libres y serán evaluados por su originalidad, creatividad e interacción con el público. Los participantes deberán ofrecer una explicación de su concepto con una duración máxima de 3 minutos.

Tendrán dimensiones libres y serán evaluados por su originalidad, creatividad e interacción con el público. Los participantes deberán ofrecer una explicación de su concepto con una duración máxima de 3 minutos. Comparsas: La ejecución deberá realizarse a pie, con una conformación de contingente libre. Se calificará la coordinación en movimiento, el vestuario y una presentación de máximo 5 minutos.

Incentivos Económicos

Para incentivar la participación de las instituciones educativas y la comunidad, el alcalde Frank de León anunció atractivos premios en efectivo:

Lugar Carro Alegórico Comparsas 1er Lugar $12,000 $4,000 2do Lugar $8,000 $3,000 3er Lugar $6,000 $2,000

La inscripción es libre y gratuita para todos los interesados. El orden de participación se definirá en una reunión previa, y cualquier situación no prevista en la convocatoria será resuelta por el jurado calificador. Con estas acciones, el Gobierno de Gómez Farías busca consolidar una celebración que une la tradición con la preservación ecológica de la región.