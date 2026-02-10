REFUERZAN BACHEO Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN GÓMEZ FARÍAS

El alcalde Frank de León encabeza brigadas permanentes para mejorar la infraestructura urbana y garantizar traslados seguros en el municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – Con el objetivo de transformar la imagen urbana y mejorar la movilidad de los ciudadanos, el Gobierno Municipal de Gómez Farías, liderado por el alcalde Frank de León, mantiene una jornada intensiva de rehabilitación y bacheo en las principales arterias de la localidad.

Bajo la premisa de trabajar “sin parar”, el edil supervisó los avances de las cuadrillas que operan en diversos sectores estratégicos. Este programa responde a las solicitudes de los habitantes, quienes buscaban una solución efectiva al deterioro de las calles provocado por el uso constante y los factores climáticos.

El alcalde destacó que estas acciones no son temporales, sino que forman parte de un plan integral de mantenimiento. “Continuamos trabajando a paso firme para que las familias de Gómez Farías cuenten con caminos dignos y seguros”, señaló De León durante el recorrido de supervisión.

Los trabajos de bacheo no solo mejoran la estética del municipio, sino que también:

Reducen el riesgo de accidentes viales.

Previenen daños mecánicos en los vehículos de los residentes.

Agilizan el tiempo de traslado entre comunidades y la zona urbana.

El equipo de servicios públicos continuará desplegado en los próximos días para cubrir las zonas pendientes, reafirmando el compromiso de la administración actual con el desarrollo y bienestar de la población tamaulipeca.