APRUEBAN ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS COMERCIALES DE COMAPA ALTAMIRA

*Durante la Sesión Ordinaria número 85 del Consejo de Administración, presidida por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez

CD. MADERO, TAM., 10 Febrero 2026.- Presidida por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, en su carácter de presidente del comité, se llevó a cabo la 85 Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, estando acompañado por el subsecretario estatal de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores, Ing. Víctor Manuel Moreno García, en representación del titular de la SRHDS, Ing. Raúl Quiroga Álvarez, y del gerente general del organismo, Dr. Gabriel Arcos Espinosa.

En el transcurso de la misma, se aprobó por unanimidad la actualización de las tarifas comerciales del organismo operador del agua en Altamira, de acuerdo a la inflación y determinada por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), contando para ello con la intervención del gerente general de la COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa.

El presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, aclaró que el incremento del 3.69 por ciento no es que porque se estén elevando las tarifas, ya que el movimiento se está basando en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que anualmente por ley se tiene que aplicar.

“Lo tenemos que hacer y no es que este consejo esté aprobando incrementos en las tarifas de agua y drenaje, para que quede claro, porque nuestra posición es: cero incremento de impuestos, cero incrementos de tarifas, para así apoyar la economía familiar y logremos también la oportunidad de mejorar la recaudación por el cobro de servicios’’, indicó, añadiendo que la presente administración municipal procura siempre los acuerdos, privilegiando el diálogo.

También estuvieron presentes, la directora general del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), Arq. María Silvia Montalvo Tello, en representación de la secretaria estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Arq. Karina Lizeth Saldívar Lartigue, e integrantes del Consejo de Administración.